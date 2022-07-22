У BA.2.75 "кентавра" гораздо больше мутаций, чем у "оригинала".

COVID-19 никто не отменял, по всему миру наблюдается увеличение роста заболеваемости. Одна из причин – появление нового подвида Омикрона "кентавр". Об этом сообщает издание Obozrevatel.

Он впервые был выявлен в Индии в мае. С тех пор этим вариантом заразились как минимум в десяти странах, в том числе в США, Великобритании, Нидерландах, Германии и Канаде – причем уровень вакцинации в большинстве из этих государств достаточно высокий.

У BA.2.75 "кентавра" гораздо больше мутаций, чем у "оригинала". Простыми словами он – более заразным. Как обычно, повод не расслабляться заключается преимущественно в том, что этот подвид Омикрона – новый. Ученые его еще только изучают, а образцов для исследований пока мало.

Пока неясно, появляются ли какие-то особые симптомы у тех, кто заражается "кентавром". Пока что врачи считают, что течение болезни у пациентов с BA.2.75 такое же, как у заразившихся "оригиналом".

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