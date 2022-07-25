Нацбанк принял новое решение по обращению монет в Украине с 25 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Теперь памятные монеты спецвыпусков серии «Вооруженные Силы Украины» номиналом 10 гривен можно будет использовать во время наличных расчетов в качестве оборотных монет.

Это решение стало реакцией на многочисленные пожелания граждан относительно свободного обращения и повышения доступности таких монет, а также чтобы подчеркнуть ключевую роль ВСУ в защите независимости нашего государства.

Банки-дистрибьюторы больше не будут осуществлять реализацию этих монет как нумизматической продукции.

В будущем планируется расширять тиражи и количество серий оборотных памятных монет и выпускать их в обращение несколько раз в год в соответствии с международной практикой.

Так, в обращении будет больше оборотных монет для наличных операций (в том числе приема платежей, расчетов в торговой сети), а украинцы смогут рассчитываться новыми интересными и символическими монетами или пополнять ими свои коллекции.

Напомним, Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен – как она выглядит.

Как сообщала Politeka, украинцам назвали условие получения до 250 тыс. гривен на счет Ощадбанка.

Также Politeka писала, что новые штрафы планируется ввести в Украине: за что придется отдать до 3400 гривен.