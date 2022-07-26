Так, как сообщает Politeka.net со ссылкой на НБУ, с 25 июля отменено разрешение для коммерческих банков покупать наличную гривну у иностранного финансового учреждения за безналичную иностранную валюту.
Еще одна норма вступит в силу с 1 августа.
«Изменен алгоритм расчета лимитов открытой валютной позиции банками в части неучета увеличения резервов по валютным активам банков. Такой шаг предотвратит возможность искусственного завышения резервов банками по валютным активам для увеличения объемов приобретения иностранной валюты», - предупредили в НБУ.
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Напомним, 21 июля Национальный банк впервые с начала активной фазы войны повысил официальный курс доллара до 36,57 грн.
Также в НБУ решили объяснить, что теперь будет с ценами.
Кроме того, Нацбанк сообщил о целом ряде нововведений.
Так, с 21 июля НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте).
Также отмечалось, что Нацбанк принимает отдельные меры для минимизации расходования международных резервов на неприоритетные в военное время направления.