Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Так, с 27 июля 2022 года Нацбанк дал возможность банкам включать в расчет объемов наличной валюты, которую они могут продать гражданам в наличном сегменте валютного рынка, не только купленную ранее наличную валюту (начиная с 13 апреля 2022 года), а также половину от купленной у граждан безналичной валюты с той же даты.

В НБУ также подчеркнули, что продажа всей валюты будет производиться в наличной форме.

Соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и в конце концов отразиться на ослаблении девальвационного давления. В то же время, дополнительное давление на международные резервы НБУ в результате использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым.

Ранее в НБУ сообщили, что еще одна норма вступит в силу с 1 августа.

«Изменен алгоритм расчета лимитов открытой валютной позиции банками в части неучета увеличения резервов по валютным активам банков. Такой шаг предотвратит возможность искусственного завышения резервов банками по валютным активам для увеличения объемов приобретения иностранной валюты», - предупредили в Нацбанке.

Напомним, Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен – как она выглядит.

Как сообщала Politeka, украинцам назвали условие получения до 250 тыс. гривен на счет Ощадбанка.

Также Politeka писала, что новые штрафы планируется ввести в Украине: за что придется отдать до 3400 гривен.