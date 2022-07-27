Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Так, с 27 июля 2022 года Нацбанк дал возможность банкам включать в расчет объемов наличной валюты, которую они могут продать гражданам в наличном сегменте валютного рынка, не только купленную ранее наличную валюту (начиная с 13 апреля 2022 года), а также половину от купленной у граждан безналичной валюты с той же даты.
В НБУ также подчеркнули, что продажа всей валюты будет производиться в наличной форме.
Соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и в конце концов отразиться на ослаблении девальвационного давления. В то же время, дополнительное давление на международные резервы НБУ в результате использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым.
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Ранее в НБУ сообщили, что еще одна норма вступит в силу с 1 августа.
«Изменен алгоритм расчета лимитов открытой валютной позиции банками в части неучета увеличения резервов по валютным активам банков. Такой шаг предотвратит возможность искусственного завышения резервов банками по валютным активам для увеличения объемов приобретения иностранной валюты», - предупредили в Нацбанке.
Напомним, Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен – как она выглядит.
Как сообщала Politeka, украинцам назвали условие получения до 250 тыс. гривен на счет Ощадбанка.
Также Politeka писала, что новые штрафы планируется ввести в Украине: за что придется отдать до 3400 гривен.