Верховная Рада Украины приняла закон 7531 о внесении изменений в закон Украины "Об исполнительном производстве".

Как передает Politeka.net, депутаты запретили взыскание с физических лиц долгов за жилищно-коммунальные услуги на период действия военного положения.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, норма распространяется на услуги в территориальных общинах, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся или находившихся во временной оккупации, окружении (блокировании).

Кроме того, запрет касается взыскания за жилищно-коммунальные услуги в отношении недвижимого имущества, которое является местом постоянного проживания такого физического лица и было уничтожено или повреждено в результате военных (боевых) действий.

Изменения касаются:

- военнослужащие ВСУ, других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу территории Украины;

- военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;

- члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

- лица, находящиеся в плену, лица, с которыми потеряна связь, лица, пропавшие без вести

Подчеркнем, что закон действует на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Напомним, в "Нафтогазе" на фоне дефолта сообщили украинцам, будел ти теперь в их домах газ.

Также сообщалось, что Кабинет Министров установил фиксированную цену на поставку газа для производителей тепла.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителей большого украинского города уже предупредили, что тепла в их домах этой зимой не будет.