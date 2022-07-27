НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями.

Це, як пише Politeka.net з посиланням на «Нафтогаз», означає дефолт компанії.

«Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України", – заявили у компанії, додавши, що що компанія втрачає доступ до міжнародного ринку капіталу, а уряд "фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023".

Ця новина викликала багато запитань зі сторони звичайних українців. Серед них, я к це вплине на постачання газу, і чи треба за нього відтпер взагалі платити.

«Ця ситуація жодним чином не впливає на роботу компанії. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжує виконувати всі зобов'язання — постачати газ для понад 12,3 млн українських домогосподарств», - запевнили в компании, додавши, що сплачувати за спожитий газ треба.

Додамо, що тим часом ціни на газ у Європі злетіли на 20% до майже 2300 доларів за тисячу кубометрів через скорочення Газпромом поставок.

Востаннє такі ціни спостерігалися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, українцям в "Нафтогазі" повідомили, що робити і куди звератись, якщо не прийшла платіжка за газ.

Також повідомлялось, що Кабінет міністрів встановив фіксовану ціну на постачання газу для виробників тепла.

Крім того Politeka.net писала, що мешканців великого українського міста вже попередили, що тепла в їхніх домівках цією зимою не буде.