Кабінет міністрів встановив фіксовану ціну на постачання газу для виробників тепла, що вплине на платіжки українців.

Як передає Politeka.net, про це 19 липня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що це дозволить не змінювати тарифи на тепло і гарячу воду для українців.

"Триває активна підготовка до опалювального сезону. Прийняли рішення, згідно з яким "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго", - повідомив прем'єр.

Фіксована ціна діятиме до 31 Травня 2023 року.

Зазначимо, майбутній опалювальний сезон Шмігаль назвав найсерйознішим в історії, зазначивши, що до настання холодів комунальникам не вдасться повністю відновити централізоване теплопостачання у всіх населених пунктах.

Нагадаємо, в Раді прийняли несподіване рішення щодо мораторію на підвищення тарифів. Законопроєкт, який має на меті запровадження мораторію на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, а також закріплення гарантій та компенсації різниці в тарифах суб'єктам ринку, не набрав необхідної кількості голосів. Голосувнння відбувалося 19 липня.

"За" відповідний законопроект проголосували тільки 220 нардепів, він був відправлений на доопрацювання.

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