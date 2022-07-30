Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
С целью минимизации спекуляций Национальный банк Украины ужесточает требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим обмен валют.
Во-первых, теперь информация об установленных курсах купли и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде и исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений.
"В то же время небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается осуществлять информирование об установленных курсах купли и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений , привлекая к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами", - говорится в сообщении.
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Также для контроля соблюдения порядка осуществления валютных операций и обеспечения безопасности в период действия военного состояния процесс купли-продажи валют должен будет осуществляться с обязательным ведением видеонаблюдения.
Эти изменения пока не касаются банков, поскольку на сегодняшний день практически не зафиксировано ими злоупотреблений в сфере осуществления торговли наличной валютой.
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