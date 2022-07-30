Нацбанк принял новое решение о подаче информации об изменении курса валют в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

С целью минимизации спекуляций Национальный банк Украины ужесточает требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим обмен валют.

Во-первых, теперь информация об установленных курсах купли и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде и исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений.

"В то же время небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается осуществлять информирование об установленных курсах купли и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений , привлекая к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами", - говорится в сообщении.

Также для контроля соблюдения порядка осуществления валютных операций и обеспечения безопасности в период действия военного состояния процесс купли-продажи валют должен будет осуществляться с обязательным ведением видеонаблюдения.

Эти изменения пока не касаются банков, поскольку на сегодняшний день практически не зафиксировано ими злоупотреблений в сфере осуществления торговли наличной валютой.

Напомним, Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен – как она выглядит.

Как сообщала Politeka, названы города, где работа банкоматов была полностью прекращена.

Также Politeka писала, что новые штрафы планируется ввести в Украине: за что придется отдать до 3400 гривен.