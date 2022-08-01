В Минздраве Украины, как пишет Politeka.net, пояснили все нюансы нового правила.

Так, электронный рецепт можно будет получить непосредственно на приеме у врача. Отмечается, что техническая возможность выписки рецептов будет доступна как врачам государственных учреждений, так и частным. Рецепт сможет выписать врач любого уровня медицинской помощи и специализации – терапевт, хирург, стоматолог и т.д.

«Главное условие – заведение и врачи должны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения. Если заведение, в которое вы обратились, пока не работает с ЕСОЗ, врач выпишет бумажный рецепт», - подчеркнули в Минздраве.

Необходимо помнить, что что купить антибиотик по рецепту можно будет в течение 30 дней с момента его выписки.

«Пациент может самостоятельно принять решение о бренде лекарственного средства и частично погасить рецепт в соответствии со своим бюджетом. Функционал электронного рецепта позволяет сделать частичный отпуск лекарства и разделить покупку на несколько раз. При этом получать повторно рецепт у врача не нужно», - пояснили в Минздраве.

Также утверждается, что пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Это можно сделать двумя способами: заключив декларацию с семейным врачом или непосредственно зарегистрировавшись на приеме у любого врача.

На время переходного периода в отдаленных регионах и в сельской местности, в случае отсутствия врачей и ограниченного доступа к медуслугам, фельдшеры могут сделать выписку рецептов на антибиотики. Также в отсутствие аптеки розничная торговля лекарственными средствами осуществляется в помещениях фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов сельских, участковых больниц, амбулаторий, амбулаторий общей практики работниками этих учреждений, имеющих медицинское образование.

Кроме того в Министерстве пояснили, почему было решено запретить продажу антибиотиков без рецепта. Подчеркивается, что самоназначение и бесконтрольный прием антибиотиков может не только повредить здоровью человека, но и стимулирует развитие глобальной проблемы – антибиотикорезистентности, в результате которой бактерии приобретают устойчивость к лечению.

«Это может привести к тому, что инфекционные болезни, которые сегодня быстро и без последствий лечатся антибактериальными препаратами, могут оказаться смертельно опасными», - поясняют в Минздраве.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения также подчеркивает, что устойчивость к антибиотикам является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития.

Напомним, в НБУ приняли новое решение по поводу курса валют.

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