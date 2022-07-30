Про це повідомила пресслужба НБУ.

З метою мінімізації спекуляцій Національний банк України посилює вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які здійснюють обмін валют.

По-перше, відтепер інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді та виключно в касах установ та їх структурних підрозділів.

"Водночас небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами", — сказано в повідомленні.

Також для контролю за дотриманням порядку здійснення валютних операцій та забезпечення безпеки в період дії воєнного стану процес купівлі-продажу валют повинен буде здійснюватися із обов'язковим веденням відеоспостереження.

Ці зміни поки не стосуються банків, оскільки на сьогодні практично не зафіксовано ними зловживань у сфері здійснення торгівлі готівковою валютою.

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