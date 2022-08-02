После деоккупации аграрии, чей бизнес на оккупированных территориях пострадал от действий захватчиков, могут рассчитывать на компенсации.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

«Следует максимально фиксировать происходящее. Любым способом: записывать даты, события, свидетелей; если есть возможность фотографировать, записывать на видео. Впоследствии на основе этих материалов будет проведена юридическая оценка и, соответственно, получена компенсация», – рассказал министр в интервью Укринформу.

По словам министра, пострадавшим нужно собирать доказательств о незаконных действиях, краже оккупантов. Правовые механизмы, подчеркнул Сольский, будут действовать после деоккупации.

Министр также напомнил, что на оккупированных территориях предстоит провести рекультивацию земель.

«Просто указать пальцем и сказать, что вот это земля, которая была под оккупацией и нуждается в рекультивации, чтобы получить компенсацию – так это не будет работать. Придется пройти некоторые процедуры. Кто-то хочет это сделать, а кто-то не хочет связываться. Но процедуры существуют, они уже утверждены и работают», – рассказал министр.

Ранее стало известно, что оккупанты воруют в Украине не только зерно, но и подсолнечник, из которого потом делают масло в россии.

Речь идет о поставках как минимум на 7 российских маслозаводов в Ростовской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

Как выяснили в BBC, объявления о вывозе семян публикуют, в частности, в закрытом чате в WhatsApp на 500 участников. При этом, по данным журналистов, организаторы вывоза подчеркивают, что речь идет о "не похищенной" продукции, а о "подконтрольной военно-гражданской администрации".

"Семена. Черниговка (Запорожская область). Ростов-на-Дону. Возить много, машины на круг", "Сопровождение транспорта обеспечиваем. Боев и "прилетов" нет, спокойно. Везде российские блокпосты. Машины везде по зеленой", – приводятся примеры объявлений из чата в WhatsApp.

Напомним, ранее речь шла о выплатах от ООН – кого это касается и как оформить выплаты.

Также сообщалось о трех доплатах к пенсии.

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