Міжнародні гуманітарні організації надають допомогу українцям, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Зокрема, українці можуть отримати від ООН 6,6 тис. грн. (трьома однаковими платежами). При цьому гроші призначені для тих, хто не є переселенцем.

Про це повідомляє видання "Пенсійний кур'єр".

Пенсіонери можуть отримати 6600 грн. протягом трьох місяців. Заявку на отримання допомоги потрібно подати онлайн через платформу «Допомога» .

Як це зробити:

1. Виділіть розділ «Виплати від міжнародних організацій».

2. Натисніть кнопку «Заповнити заявку на допомогу».

3. Виберіть свій соціальний статус (Пенсіонер).

4. Заповніть дані про себе (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП (ІПН) – ідентифікаційний код, дату народження та номер телефону).

5. Вкажіть номер IBAN (номер банківського рахунку), якщо його немає — оберіть пункт «Відсутня картка» і в такому разі можна буде отримати кошти через «Укрпошту».

Зазначається, що заповнення заявки не гарантує отримання грошей. Гроші отримають лише 65 тисяч пенсіонерів. Перевага надаватиметься найуразливішим категоріям — наприклад, із найменшою пенсією.

У разі неотримання коштів від ООН пенсіонери, зареєстровані на «Допомозі», можуть претендувати на кошти, які надходитимуть від інших міжнародних організацій у майбутньому.

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