До пенсій цій категорії осіб також встановлюються три доплати.

У пресслужбі Пенсійного фонду повідомили, що учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

До пенсій учасникам бойових дій встановлюються:

підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (стаття 12 Закону України № 3551);

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн (Закон України від 16.03.2004 № 1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни");

щомісячна державна адресна допомога у розмірі, що не вистачає до мінімальної пенсійної виплати – 210% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій").

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