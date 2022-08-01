21 июля Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% и установить новый уровень фиксированного курса. Теперь же в НБУ обнародовали итоги предшествовавшей этому решению дискуссии членов Комитета по монетарной политике (КМП).
По словам экспертов, фиксация курса в начале войны позволила сдержать панику и инфляционное давление, а соответственно сохранить устойчивость экономики. Если бы курс гривны не был зафиксирован, то инфляция уже в июне ускорилась бы до 30% г/г.
Поменялась и ситуация на мировых финансовых рынках. В частности, доллар США укрепился даже к другим мировым резервным валютам, а также валютам стран с развивающимися рынками. В таких условиях фиксированный курс гривни искусственно укреплялся к другим валютам. Это начало создавать экономические дисбалансы, уменьшать конкурентоспособность украинских производителей, давить на международные резервы.
В НБУ отмечают, что валютный рынок еще не готов к самосбалансированию, поэтому возврат к плавающему курсообразованию был бы преждевременным.
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Эксперты Нацбанка также согласились, что сохранение учетной ставки на уровне 25% сейчас оптимально, ведь эффект от предыдущего повышения в июне продолжается. Текущий уровень ставки отвечает высоким рискам ухудшения ожиданий и развертывания инфляционной спирали.
Напомним, какую зарплату получают украинцы, не участвующие в боевых действиях.
Как сообщала Politeka, некоторые украинцы имеют право на новый вид помощи, кого это касается.
Также Politeka писала, что выплаты украинцам резко ограничили, озвучена альтернатива.