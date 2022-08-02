Для этого аферисты создают телеграмм-каналы, которые выглядят, как банковские или каналы международных организаций. Они предлагают оформить денежную помощь от стран ЕС, ОНН, банков, Дії и даже НАТО. Об этом сообщают в пресс-службе НБУ.
В фейковых каналах мошенники могут размещать фишинговые ссылки на сайты, где можно вроде бы оформить такую выплату. Под предлогом оформления выплаты злоумышленники просят сообщить секретную информацию:
🔸пин-код к карточке;
🔸трехзначный номер с обратной стороны карты;
🔸срок действия карты и т.д.
Например, в социальной сети Facebook обнаружен ряд мошеннических страниц, содержащих ссылку на так называемый Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств, где предлагается предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж, в результате чего данные платежной карты будут скомпрометированы.
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Чтобы избежать мошенничества и не потерять деньги, нужно получать информацию только из официальных источников, а также не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах.
"Если вы случайно раскрыли данные платежной карты на подозрительном сайте, немедленно заблокируйте карту через интернет-банкинг или позвоните в банк по номеру, указанному на обороте карты", — предупреждают эксперты НБУ.
Напомним, ранее речь шла о выплатах от ООН – кого это касается и как оформить выплаты.
Также сообщалось о трех доплатах к пенсии.
Кроме того, Politeka.net писала, что зарплаты украинцев будут расти – какими будут доходы уже в 2023 году.