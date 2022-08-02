В НБУ объяснили, что на самом деле означает запрет небанковским учреждениям демонстрировать курс валют вне помещения касс.

Так, на прошлой неделе Нацбанк комплексно ужесточил требования к небанковским финучреждениям, осуществляющим обмен валют. Это и введение требований к охране помещений, и к видеонаблюдению, и дополнительным требованиям по представлению в НБУ информации по РРО (регистраторам расчетных операций) и норме о демонстрации курса валют.

Ужесточение правил связано с тем, что действия небанковских учреждений свидетельствовали об искусственном повышении курса в наличном сегменте валютного рынка.

По мнению экспертов НБУ, запрет демонстрировать курсы валют вне помещений касс является одной из мер, которая будет способствовать уменьшению спекулятивной составляющей на валютном рынке.

"Отсутствие табло "на каждом шагу" будет предотвращать агрессивное подталкивание населения к пользованию финуслугами, в которых они могут не нуждаться", — сказано в сообщении.

Основное требование НБУ состоит в том, что информация об установленных курсах купли и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате – копии приказа (распоряжения) об установлении курсов купли и продажи иностранных валют.

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