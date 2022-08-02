В НБУ объяснили, что на самом деле означает запрет небанковским учреждениям демонстрировать курс валют вне помещения касс.
Так, на прошлой неделе Нацбанк комплексно ужесточил требования к небанковским финучреждениям, осуществляющим обмен валют. Это и введение требований к охране помещений, и к видеонаблюдению, и дополнительным требованиям по представлению в НБУ информации по РРО (регистраторам расчетных операций) и норме о демонстрации курса валют.
Ужесточение правил связано с тем, что действия небанковских учреждений свидетельствовали об искусственном повышении курса в наличном сегменте валютного рынка.
По мнению экспертов НБУ, запрет демонстрировать курсы валют вне помещений касс является одной из мер, которая будет способствовать уменьшению спекулятивной составляющей на валютном рынке.
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"Отсутствие табло "на каждом шагу" будет предотвращать агрессивное подталкивание населения к пользованию финуслугами, в которых они могут не нуждаться", — сказано в сообщении.
Основное требование НБУ состоит в том, что информация об установленных курсах купли и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате – копии приказа (распоряжения) об установлении курсов купли и продажи иностранных валют.
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