Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, с 1 октября получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья смогут: военные; медики; педагоги; научные работники.

По его словам, для всех остальных украинцев программа заработает со следующего года. Ставка будет также льготной и составит лишь 7% годовых.

Ожидается, что новая масштабная программа ипотеки позволит активизировать новое строительство и будет существенно способствовать восстановлению экономики.

Проект вводится в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского – программы доступной ипотеки.

Условия для получения льготной ипотеки:

необходимо быть гражданином Украины;

ипотека оформляется только после достижения получателем 18 лет (лимит для выплаты кредита – 70 лет);

необходимо будет подтвердить платежеспособность кандидата и членов его семьи;

в собственности кандидата на получение ипотеки должно быть менее 52,5 кв. м жилой недвижимости плюс 21 кв. м на каждого члена семьи (не считая жилья в зоне боевых действий или оккупации);

нельзя участвовать в других государственных жилищных программах;

нельзя находиться под санкциями;

стоимость жилья не должна превышать оценочную, определенную оценщиком или сотрудником банка.

стоимость 1 кв. м не должна превышать опосредованную стоимость сооружения, определенную Минрегионом и увеличенную в 2,5 раза для областных центров, городов с населением более 300 000 человек, на расстоянии до 15 км от Киева, в 2 раза – для городов с населением 100 000 – 300 000 человек, в 1,75 раза – для других населенных пунктов.

Добавим, что война затронула все сферы экономики, в том числе и рынок недвижимости. Так, по словам президента ХК «Киевгорстрой», доктора юридических наук Игоря Кушнира, многие вопросы больше нельзя решить так быстро, как хотелось бы. Например, «Киевгорстрой» начал работу с июня и первыми в работу были запущены дома с высоким уровнем готовности.

Также он развеял надежды на то, что из-за войны недвижимость в новостройках вот-вот должна подешеветь.

«Рост цен на все составляющие строительства и инфляционный компонент являются залогом не то что «не подорожания», а последующего роста стоимости недвижимости», - пояснил Кушнир.

Добавим, что в то же время цены на аренду жилья у Бучи и Ирпеня упали до рекордно низких показателей. Как объясняют эксперты, жители деоккупированных регионов перемещаются в Борисполь. Кое-кто до сих пор остается за границей, что приводит к простою большинства квартир и домов.

Как объясняет владелец агентства недвижимости, что специализируется на направлении Буча – Ирпень, цена на аренду жилья здесь упала в 2 раза, на новые дома – до 20%.

Напомним, ранее сообщалось о новых функциях в приложении "Воздушная тревога".

Также сообщалось о новых правилах от НБУ.

Кроме того, Politeka.net писала об еще одной компенсации, которую можно будет получить от государства.