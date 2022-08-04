Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Кабинета министров.

"Поэтому пользователям необходимо переустановить программу, обновить подписку в боте для получения сообщений и добавить свой автомобиль", - предупредили в пресс-службе.

По словам заместителя Министра внутренних дел Сергея Гончарова, узнать факт фиксации нарушения правил дорожного движения можно с помощью официального сайта МВД Украины, официального мобильного приложения МВД Украины – «Штрафы ПДД», телеграмм-бот «Штрафы ПДД».

«Официальные сервисы МВД позволяют не только оплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложениях есть информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД», - сказал Гончаров.

Напомним, в Украине действует система автоматической фиксации нарушений ПДД.

Тем временем народные депутаты Украины предлагают повысить штрафы за нарушение ПДД в 10 раз. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Речь идет о штрафах за нарушение ПДД для водителей (не владельцев) дорогих автомобилей, стоимость которых составляет от 85 тысяч долларов.

Предполагается, что штрафы возрастут в 10 раз уже с 2023 года - в то же время за некоторые нарушения будут штрафовать на полмиллиона гривен. Это касается случаев езды на авто в состоянии алкогольного опьянения или невыполнения требования сотрудника полиции об остановке.

Также сообщалось еще об одном законопроекте, согласно которому в Украине хотят забирать машины у пьяных водителей на нужды военных и силовых структур.

Отметим, что эта инициатива уже работает на местном уровне. К примеру, в Ровенской области.

Кроме того, сообщалось о подготовке нардепами еще одних новых правил для украинцев.

Также сообщалось о ДТП, в котором погиб пилот безмоторного самолета – при посадке он врезался в авто на дороге.