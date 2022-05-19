Відповідний законопроект був внесений в Раду 17 травня, пише Politeka.net.
Ініціатори законопроекту вказують, що " в умовах правового режиму військового або надзвичайного стану керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння тягне конфіскацію транспортного засобу з подальшою передачею на потреби підрозділів ЗСУ, МВС, або ДСНС (за рішенням Кабміну або уповноваженого органу).
Додамо, що у ряді регіонів ще з березня у нетверезих водіїв конфіскують авто і передають їх в ЗСУ або ТРО.
Раніше, нагадаємо, стало відомо, що на українських дорогах відновили відеофіксацію порушення ПДР.
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Так, за словами першого заступника міністра МВС України Євгена Єніна, зараз спостерігається значне збільшення кількості учасників дорожнього руху, як у Києві, так і по всій країні, тому поновлюється відеофіксація.
"Через кілька днів ми вже запустимо камери автоматичної фіксації перевищення швидкості, тому, що це одна з найбільших причин ДТП, які відбуваються і які призводять до загибелі і травмування багатьох людей", - заявляв у свою чергу глава МВС Монастирський після страшної ДТП в Рівненській області.
Також повідомлялося, що у злісних порушників правил паркування будуть вилучати автомобілі для потреб ЗСУ - таке рішення прийняли в Ужгороді.
Крім того Politeka.net писала про новві ціни на топливо.