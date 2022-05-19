У Верховній Раді хочуть дозволити відбирати автомобілі у нетверезих водіїв. Також в документі зазначено, кому в такому випадку необхідно передати авто.

Відповідний законопроект був внесений в Раду 17 травня, пише Politeka.net.

Ініціатори законопроекту вказують, що " в умовах правового режиму військового або надзвичайного стану керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння тягне конфіскацію транспортного засобу з подальшою передачею на потреби підрозділів ЗСУ, МВС, або ДСНС (за рішенням Кабміну або уповноваженого органу).

Додамо, що у ряді регіонів ще з березня у нетверезих водіїв конфіскують авто і передають їх в ЗСУ або ТРО.

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що на українських дорогах відновили відеофіксацію порушення ПДР.

Так, за словами першого заступника міністра МВС України Євгена Єніна, зараз спостерігається значне збільшення кількості учасників дорожнього руху, як у Києві, так і по всій країні, тому поновлюється відеофіксація.

"Через кілька днів ми вже запустимо камери автоматичної фіксації перевищення швидкості, тому, що це одна з найбільших причин ДТП, які відбуваються і які призводять до загибелі і травмування багатьох людей", - заявляв у свою чергу глава МВС Монастирський після страшної ДТП в Рівненській області.

Також повідомлялося, що у злісних порушників правил паркування будуть вилучати автомобілі для потреб ЗСУ - таке рішення прийняли в Ужгороді.

Крім того Politeka.net писала про новві ціни на топливо.