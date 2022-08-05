Как пишет Politeka.net со ссылкой на НБУ, произойдет три главных изменения.
Так, вскоре будет возобновлена отчетность НБУ (кроме кредитных союзов на временно оккупированных территориях).
«С начала полномасштабного вторжения россии участники рынка небанковских финуслуг могли не отчитываться. В настоящее время рынок приходит в себя от шоков войны», - объяснили в НБУ.
Второе изменение – в период действия военного положения и в течение трех месяцев после завершения кредитные союзы могут временно приостановить свою деятельность. Следовательно, они могут: временно не возвращать вклады и не платить проценты; не выплачивать премии и бонусы работникам; не увеличивать объем капитальных инвестиций по основным средствам и т.п.
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Еще одно изменение – кредитные союзы во время действия военного положения могут аннулировать лицензию по упрощенной процедуре.
«Главное условие – отсутствие обязательств по вкладам членов союза. Этот шаг позволяет уменьшить расходы кредитного союза, фактически не предоставляющего финансовые услуги», - подчеркивают в НБУ.
Напомним, тысячам украинцев придется вернуть деньги, которые они получили по программе єПідтримка.
Также сообщалось о новых правилах НБУ.
Кроме того, Politeka.net писала об еще одной компенсации, которую можно получить от государства.