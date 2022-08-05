Национальный банк сообщил о ближайших регуляторных изменениях, которые в своей деятельности следует учитывать рынку кредитных союзов.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на НБУ, произойдет три главных изменения.

Так, вскоре будет возобновлена ​​отчетность НБУ (кроме кредитных союзов на временно оккупированных территориях).

«С начала полномасштабного вторжения россии участники рынка небанковских финуслуг могли не отчитываться. В настоящее время рынок приходит в себя от шоков войны», - объяснили в НБУ.

Второе изменение – в период действия военного положения и в течение трех месяцев после завершения кредитные союзы могут временно приостановить свою деятельность. Следовательно, они могут: временно не возвращать вклады и не платить проценты; не выплачивать премии и бонусы работникам; не увеличивать объем капитальных инвестиций по основным средствам и т.п.

Еще одно изменение – кредитные союзы во время действия военного положения могут аннулировать лицензию по упрощенной процедуре.

«Главное условие – отсутствие обязательств по вкладам членов союза. Этот шаг позволяет уменьшить расходы кредитного союза, фактически не предоставляющего финансовые услуги», - подчеркивают в НБУ.

Напомним, тысячам украинцев придется вернуть деньги, которые они получили по программе єПідтримка.

Также сообщалось о новых правилах НБУ.

Кроме того, Politeka.net писала об еще одной компенсации, которую можно получить от государства.