Укрзализныця сообщила, что украинцы смогут купить и вернуть билеты, найти необходимый рейс или узнать о прибытии поезда новым способом.

Так, как сообщает Politeka.net со ссылкой на Укрзализныцю, речь идет о запуске собственного мобильного приложения УЗ для продажи билетов и информирования пассажиров.

В новом приложении пользователи смогут: вернуть билеты; получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда; приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине; получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов; найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках.

Отмечается, что Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, поэтому стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — какие-либо дополнительные комиссии при оплате отсутствуют.

Тестирование нового приложения было проведено в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно всем пользователям на AppStore и Google Play Market.

Добавим, что ранее стало известно, что Укрзализныця назначает дополнительный рейс поезда №272/271 Запорожье – Киев.

«Отправим 11 августа внеграфиковый рейс поезда №272/271 из Запорожья. Он отправится в 20:05 и прибудет в Киев в 09:38. Обратно этот поезд отправится из Киева 12 августа в 22:30 и прибудет в Запорожье в 11:53», - сообщили в УЗ.

Также в Укрзализныце напомнили, что продолжается обязательная эвакуация из Донбасса.

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