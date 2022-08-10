Проект бюджету на 2023-й рік пишеться з огладу на вимоги воєнного часу, Мінфіну доручено дослідити витрати.

Особливо, як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ті, що стосуються державних органів влади.

Також Шмигаль назвав пріоритети бюджету на 2023й-рік. Це, за його словами, збереження макрофінансової стабільності, фінансування Збройних сил та підтримка людей.

«Усі мають чітко розуміти, що є справжнім пріоритетом під час війни", – підкреслив Шмигаль.

За його словами, передбачається збереження основних воєнних та соціальних видатків, а також створення Фонду оперативного відновлення.

Крім того, опрацьовується можливість того, щоб конфісковані російські активи та ресурси перш за все були спрямовані саме на відновлення житла.

Додамо, що тим часом голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про результати виконання планових показників за липень 2022 року.

Так, доходи загального фонду склали 169,6 млрд грн. Це на 72,3 млрд грн (+74,3%) більше, ніж у попередньому місяці, та на 94 млрд грн (+124,3%) більше, ніж в аналогічному місяці минулого року.

Видатки загального фонду були здійснені у розмірі 182,5 млрд грн, що відповідає 94,9% бюджетного розпису на місяць (для порівняння у червні цього року виконання розпису склало – 83,3%, у травні – 67,3%).

«Утім, за реального падіння економіки ≈ на 28% навантаження на бюджет залишається надважким», - зазначив Гетманцев.

За словами голови комітету, подальші перспективи виконання бюджету залежать, насамперед, від того, як і коли Україна досягне перемоги над ворогом, зовнішньої підтримки, адаптації бізнесу до військових умов, в т.ч. через допомогу держави.

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