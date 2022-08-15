В воскресенье, 14 августа, скончался известный украинский писатель, поэт и сценарист Олесь Лупий. Его не стало после борьбы с тяжелым заболеванием. О смерти Лупия сообщил глава Национального союза писателей Михаил Сидоржевский на своей странице в Facebook.
Уточняется, что жена Олеся Лупия, Леся Степановна, сообщила, что это произошло после многолетней борьбы с тяжелой болезнью.
"Олесь Лупий - известный украинский писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко, лауреат премии имени Д. Яворницкого, заслуженный деятель искусств Украины. Автор многих поэтических и прозаических книг, нескольких киносценариев. Светлая память и Царство небесное, уважаемый господин Олесь", - говорится в сообщении.
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Олесь Лупий родился в 1938 году в селе Новая Каменка на Львовщине. Писатель является автором многих поэтических и прозаических книг, нескольких киносценариев. Первый сборник стихов "Венки юности" вышел в 1957 году, затем – еще семнадцать. Также он создал четыре сборника повестей и рассказов, восемь романов.
В сети украинцы оставляют слова сочуствия: "Большой души человек был... Вечная память", "Как же сердце заболело... Какая потеря тяжелая... Царство небесное... Память вечная, бессмертная", "Мои глубокие соболезнования семье и близким".
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