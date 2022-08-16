Регистрация на программу денежной помощи "Спільно" от ЮНИСЕФ приостановлена.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на официальное сообщение ЮНИСЕФ, это произошло в 23:00 14 августа.

Как указывается, это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, отвечающим критериям программы, подали заявки после 15 июня и еще не получили помощи.

"Заявки, поданные до 23:00 14 августа, будут проработаны", - заверили в ЮНИСЕФ.

Также там напомнили, что заявки проходят 2 этапа проверки.

Первый – это технический отбор, то есть проверка имеются ли все обязательные данные без ошибок.

"Если вы проходите технический отбор, вы получите SMS с подтверждением", - сообщили в ЮНИСЕФ.

Далее отобранные заявки проверяют на соответствие критериям программы.

«Если ваша семья отвечает критериям программы, вам будет начислена помощь на указанный в заявке счет», – говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что по состоянию на 10 августа ЮНИСЕФ оказал помощь более 112 000 семьям, воспитывающим 331 000 детей, в том числе 33 000 детей с инвалидностью. В общей сложности денежная помощь поступит 265 000 семьям в рамках программы.

Напомним, Программы денежной помощи от ЮНИСЕФ "Совместно" - это дополнительная поддержка многодетных украинских семей во время войны.

Сумма денежной помощи в месяц составляет 2220 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пятерых человек.

Таким образом, сумма денежной помощи рассчитывается следующим образом: количество членов семьи х на 2 220 грн х 3 месяца, например: «если вас трое: 2 220 х 3 человека х 3 месяца, семья получит 19 980 грн.

Семья получает одноразовую выплату за три месяца на указанный в заявке банковский счет.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что информация о дальнейшей регистрации будет доступна позже.

Напомним, ранее сообщалось о новом налоге, который может быть принят уже в сентябре.

Также сообщалось, что получать социальные услуги и выплаты можно теперь на основании справки от ГТС Украины или Е-Документа.

Также сообщалось о новой функции от ПриватБанка.