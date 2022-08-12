В Уряді далеко не всі підтримують ініціативу ввести додатковий збір на імпорт у розмірі 10%, а декілька міністерств виступають проти.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив народний депутат України, перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

Так, нардеп уточнив, що пропозиція про 10% мита на імпорт прийшла від НБУ, потім була підтримана Офісом Президента (заступником по економіці Ростиславом Шурмою), виконувати роль розробника та ініціатора внесення дали КМУ.

«Це буде не мито 10%, а збір на валютообміні операції для купівлі імпорту. Стосуватися це буде лише бізнеса, тому на звичайні операції картками громадян (фізиків) закордоном він не розповсюджується», - додав Железняк.

Також він попередив, що якихось виключень для певних товарів, наприклад, палива, не передбачається. Цікаво, що фінального тексту досі не існує - він розробляється.

«Хотіли вносити через тиждень і одразу гнати «в зал». Зараз, через розголос, відклали до кінця серпня. Відповідно поки план авторів прийняти його десь у вересні і діяти він має до кінця воєнного стану», - розповів Железняк.

На думку нардепа, «потенціалу у залі» він не бачить, але все може змінитись через вміння його колег «переконувати, коли дуже треба». Також він упевнений, що ««одразу у двох читаннях» ініціатива не пройде.

Нагадаємо, влада готує законопроект про додатковий збір на імпорт.

"Обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", - повідомляв народний депутат Ярослав Железняк в своєму телеграм-каналі.

Також повідомлялось, що бюджет на 2023-й рік буде військовим - що станеться з соцвиплатами.

Крім того, Politeka.net писала, що в НБУ пояснили, що буде з цінами після підвищення курсу долара.