Про це, як пише Politeka.net, повідомив народний депутат України, перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

Так, нардеп уточнив, що пропозиція про 10% мита на імпорт прийшла від НБУ, потім була підтримана Офісом Президента (заступником по економіці Ростиславом Шурмою), виконувати роль розробника та ініціатора внесення дали КМУ.

валюта долар

«Це буде не мито 10%, а збір на валютообміні операції для купівлі імпорту. Стосуватися це буде лише бізнеса, тому на звичайні операції картками громадян (фізиків) закордоном він не розповсюджується», - додав Железняк.

Також він попередив, що якихось виключень для певних товарів, наприклад, палива, не передбачається. Цікаво, що фінального тексту досі не існує - він розробляється.

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«Хотіли вносити через тиждень і одразу гнати «в зал». Зараз, через розголос, відклали до кінця серпня. Відповідно поки план авторів прийняти його десь у вересні і діяти він має до кінця воєнного стану», - розповів Железняк.

Верховна Рада

На думку нардепа, «потенціалу у залі» він не бачить, але все може змінитись через вміння його колег «переконувати, коли дуже треба». Також він упевнений, що ««одразу у двох читаннях» ініціатива не пройде.

Нагадаємо, влада готує законопроект про додатковий збір на імпорт.

"Обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", - повідомляв народний депутат Ярослав Железняк в своєму телеграм-каналі.

Також повідомлялось, що бюджет на 2023-й рік буде військовим - що станеться з соцвиплатами.

Крім того, Politeka.net писала, що в НБУ пояснили, що буде з цінами після підвищення курсу долара.