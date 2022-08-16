Верховная Рада поддержала законопроект о запрете фейерверков и салютов за основу, за проголосовало 250 народных депутатов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"В частности предлагается запретить использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами", – сообщил Гончаренко.

Также, по словам нардепа, документом предлагается запретить проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, за исключением сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ.

Гончаренко отметил, что считает такой запрет логическим решением, особенно во время войны, когда такие звуки пугают людей.

"Сейчас не время для салютов", - добавил Гончаренко.

В свою очередь, украинцы в соцсетях выразили поддержку такому решению.

«Наконец-то! А я еще с 14-го года говорил, что ничего приятного от тех фейерверках (особенно тупых петард)....», «И Новый год, чтобы был спокойным и тихим, пока идет война», «Осталось мотоциклы громкие запретить, и будет норм», «Запретите еще мотыки, от которых сердце в пятки уходит», - пишут пользователи Telegram в комментариях.

Напомним, в Раде также взялись за условия работы украинцев - за что собираются наказывать штрафами.

Также сообщалось, что купить или сдать билеты на поезда украинцы теперь смогут по-новому.

Кроме того, Politeka.net писала о новом налоге, который могут принять уже в сентябре.