Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5748 про протидію мобінгу – тобто цькуванню співробітників на робочому місці.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила співавторка законопроєкту, народна депутатка Юлія Гришина.

За її словами, на законодавчому рівні мобінг визначатиметься, зокрема, у таких формах: економічний, психологічний тиск, створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери.

«Закон гарантуватиме робітникам правовий захист від цькування під час здійснення трудової діяльності, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок таких дій та/або бездіяльності», – повідомила Гришина.

Також депутатка розшифрувала прояви мобінгу.

Так, в економічному тиску він виражається у нерівній оплаті праці, безпідставному позбавленні частини виплат. Премій, бонусів і тд.

Коли кажуть про психологічний тиск, мова йде про створення ворожої, образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклепи, нерівномірний розподіл навантаження і задач між працівниками.

Ізоляція працівника від трудового колективу, включаючи зміну місцезнаходження робочого місця, не запрошення на зустрічі і наради, в яких він зазвичай бере участь, перенесення робочого місця в непристосовані для цього місця тощо – це тож прояв мобінгу.

За словами нардепки, їх наступний крок - ухвалити законопроєкт, який передбачає покарання за вчинення цькування на роботі. За ці дії, наглошує Гришина, мають бути жорсткі штрафи, адже мобінг може призвести не лише до психологічної напруженості чи депресії, а навіть до самогубства.

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