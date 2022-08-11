Так, як повідомляє Politeka.net з посиланням на Укрзалізницю, йдеться про запуск власного мобільного застосунку УЗ для продажу квитків та інформування пасажирів.
У новому застосунку користувачі зможуть: повернути квитки; отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда; придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні; отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень; знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень.
Зазначається, що Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні.
Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.
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Додамо, що раніше стало відомо, що Укрзалізниця призначає додатковий рейс поїзда №272/271 Запоріжжя — Київ.
«Відправимо 11 серпня позаграфіковий рейс поїзда №272/271 із Запоріжжя. Він вирушить о 20:05 і прибуде до Києва о 09:38. Зворотно цей поїзд вирушить з Києва 12 серпня о 22:30 і прибуде до Запоріжжя об 11:53», - повідомили в УЗ.
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