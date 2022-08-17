Як пише Politeka.net з посиланням на «Нафтогаз», ціна не зміниться та становитиме 7,96 грн за кубометр.

«Тарифний план «Фіксований» — 7,96 грн/куб. м — діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна…», - підкреслили у компанії.

Також там зазначили, що тим часом Європі тариф подорожчав.

«Наприклад, нещодавно в Литві ціна сягнула 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн, у Молдові — 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн, а в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн», - повідомили в Нафтогазі, додавши, що серед причин зростання — збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж росії.

Таке порівняння обурило деяких українців. Так, люди вимагають не порівнювати Україну, в якій йде війна, впали зарплати, зросло безробіття, з мирними та спокійними країнами Європи.

«Не приводьте в приклад ЄС! В українців реальна заробітна плата зменшилася, тож тарифи також потрібно зменшувати! Крім того НБУ дав прогноз, що доходи українців вийдуть на довоєнний рівень тільки за 2 роки!», «Навіщо порівнювати вартість,коли заробітки в інших державах у рази!!! Вище!!!», «В Європи немає свого газу. В нас немає європейських зарплат. Тому, будь ласка, жодних аналогій. І не потрібно оцих ваших прелюдій перед оголошенням про зростання вартості газу. Дякую», «Половина українців топлять дровами а друга половина одержують субсидії і не можуть платити навіть по 7 гривень», - обурюються українці у відповіді на заяву Нафтогаза.

Додамо, що тим часом міський голова Львова Андрій Садовий та його заступниця з питань ЖКГ Ірина Маруняк закликали мешканців міста готуватися до зими і запасатися дровами та системами опалення. За його словами, зараз місто активно закуповує дрова, вугілля та спеціальні печі – буржуйки.

«Що треба мати? Ще ніхто дрова не відміняв – вони завжди рятують у складний час, те саме і вугілля. Ми купуємо багато буржуйок, бо вони єдині, що може залишитися, якщо інше не працює», – заявив мер Львова.

Із закликом готуватися до зими звертався до українців і мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше стало відомо про нову грошову виплату - українці зможуть отримати від 100 тисяч гривень.

Також повідомлялось, що у Верховній Раді взялися за умови праці українців - кого і за що збираються штрафувати.

Крім того, Politeka.net писала про новий податок, який можуть прийняти вже у вересні.