Наслідки війни позначатимуться на цінах – як само розповіли в Національному Банку України.

Так, як підкреслюють в НБУ - перші місяці війни були дуже складними для економіки Укра: багато бізнесів зупинилися або суттєво скоротили виробництво, деякі великі підприємства були взагалі знищені.

«Чого очікувати далі?... НБУ очікує, що темпи зростання споживчих цін за підсумками цього року перевищать 30%», - попередили в Нацбанку з посиланням на дані Інфляціійного звіту за липень.

Проте, запевняють в НБУ, в наступних роках інфляція знижуватиметься і вже в 2024 році повернеться до однознакового рівня – тобто нижче 10%.

В Нацбанку пояснили, що цьому сприятиме передусім очікуване поліпшення безпекової ситуації, розблокування морських портів і розмінування земель.

«Як наслідок, суттєво зменшаться витрати бізнесу на виробництво і доставку товарів. Крім того, очікується поступове зниження рекордно високих цін у світі на енергоносії», - розповіли в Нацбанку, додаючи, що ще одним чинником зниження інфляції буде збереження облікової ставки на високому рівні.

Очікується, що також позитивно позначиться на інфляції й поступове припинення друку коштів для фінансування частини воєнних видатків.

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