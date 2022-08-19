Так, як підкреслюють в НБУ - перші місяці війни були дуже складними для економіки Укра: багато бізнесів зупинилися або суттєво скоротили виробництво, деякі великі підприємства були взагалі знищені.
«Чого очікувати далі?... НБУ очікує, що темпи зростання споживчих цін за підсумками цього року перевищать 30%», - попередили в Нацбанку з посиланням на дані Інфляціійного звіту за липень.
Проте, запевняють в НБУ, в наступних роках інфляція знижуватиметься і вже в 2024 році повернеться до однознакового рівня – тобто нижче 10%.
В Нацбанку пояснили, що цьому сприятиме передусім очікуване поліпшення безпекової ситуації, розблокування морських портів і розмінування земель.
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«Як наслідок, суттєво зменшаться витрати бізнесу на виробництво і доставку товарів. Крім того, очікується поступове зниження рекордно високих цін у світі на енергоносії», - розповіли в Нацбанку, додаючи, що ще одним чинником зниження інфляції буде збереження облікової ставки на високому рівні.
Очікується, що також позитивно позначиться на інфляції й поступове припинення друку коштів для фінансування частини воєнних видатків.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як будуть працювати банки в День Незалежності України.
Крім того, Politeka.net писала, що Монобанк з 1 вересня підіймає тариф на популярну послугу.
Також повідомлялось, що у "Нафтогазі" назвали ціну на газ для опалювального сезону.