Монобанк з 1 вересня піднімає один із тарифів, про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Так, Гороховський заявив, що Монобанк піднімає тариф на зняття готівки. За його словами, з 1 вересня платіжні системи під тиском банків-власників великих банкоматних мереж більш ніж удвічі збільшать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах.

«У цих умовах тариф, який раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати наші витрати і ми, на жаль, змушені з 1.09 підняти тариф за зняття власних коштів з наших карток з 0,5% до 0,9%», - повідомив Гороховський .

Що ж до тарифу на зняття кредитних коштів, то він залишиться без змін.

Тим часом, клієнти Монобанку скаржаться на раптове блокування або зменшення кредитного ліміту, зазначаючи, що «під капотом» - це такий же банк, як інші.

Так, на сайті Мінфін одна із клієнток повідомила, що «банк раптово прибрав кредитний ліміт, а в службі підтримки просто культурно послали стандартними відписками у вигляді тисяч факторів впливу».

Інший клієнт скаржиться, що в mono не дозволяють підвищити кредитний ліміт по карті або хоча б створити ліміт на покупку частинами.

«У мене по карті щомісяця проходить близько 70-90 тисяч гривень, я постійно користуюся кредитним лімітом і використовую картку щонайменше раз на день, але це все не має жодного значення для систем банку, тому що це не так. на кожен мій запит про підвищення кредитного ліміту я отримую відмову. Дуже неприємна ситуація, коли ти вибрав цей банк як основний і довіряєш йому на 100 відсотків, робиш виплати ФОП через нього, але банк із якихось незрозумілих причин тобі не довіряє», - зазначає незадоволений клієнт.

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