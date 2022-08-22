Украина стала первой страной в мире с цифровым паспортом, имеющим такое же юридическое значение, как и бумажный.

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в интервью Finance.ua.

По его данным, в Украине достаточно бодро двигается цифровизация среди людей: в приложении "Дія" почти 18 млн уникальных пользователей.

Баник объяснил, что делать, когда у человека отказываются принимать цифровые документы.

"Все очень просто. Это административный штраф - 8 тыс. грн. Вызовите полицию", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сейчас немного другое время, но до начала полномасштабной войны полиция всегда приезжала.

"Знали бы вы, сколько людей так делали. Они еще и видео снимали и присылали нам, что пришли, условно, 25 августа в банк и там не приняли Дію. Сотрудник получал 8 тыс. грн штрафа…", — рассказывает представитель Минцифры.

Также эксперт рассказал о новых сервисах в приложении Дія.

"Сейчас мы набираем людей для бета-тестирования англоязычных документов в Дії, восстанавливаем шеринг авто в приложении, замороженный из-за войны (также проходит набор на бета-тестирование), тестируем пенсионные удостоверения и виды на постоянное и временное проживание. Кроме того, работаем над возможностью оформления доступной ипотеки через приложение Дія и оформлением документов для выезда ребенка за границу", - пояснил Баник.

Напомним, в НБУ также рассказали, что будет с инфляцией и ценами.

Кроме того, Politeka.net писала, что Монобанк с 1 сентября поднимает тариф на популярную услугу.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" назвали цену на газ для отопительного сезона.