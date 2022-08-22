Одна из серьезных проблем в Украине – это то, что большое количество людей не спешит заменить паспорт-книжечку на современную ID-карту.

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в интервью Finance.ua.

Еще в декабре прошлого года в Украине были запущены цифровые социальные услуги. На портале Дія можно посмотреть свой пенсионный страховой стаж, загрузить справку о доходах пенсионера, а также справки ОК-5 и ОК-7.

"Однако мы ничего не можем сделать, если у нас нет доступа к паспорту. Дія подтягивает данные, которые есть в госреестрах. В Дії отображается ID-карта, биометрический или небиометрический загранпаспорт. Паспорта-книжечки образца 1994 года не оцифровываются", — объяснил эксперт и добавил, что Минцифры поощряет украинцев оформлять ID-карты.

Баник также сообщил, что в Дії готовятся пенсионные удостоверения для людей старшего возраста. Проект находится в стадии бета-тестирования.

"Если мы говорим о пенсионном удостоверении по возрасту (для женщин от 55 лет, для мужчин — от 60), оно появится автоматически в подавляющем большинстве случаев. Также будет доступно специальное пенсионное (например, из-за инвалидности, потери кормильца и т.п.)", – рассказал представитель Минцифры.

Вопрос может возникнуть, если человек вышел на пенсию очень давно, ведь современные реестры начали появляться только с 2012 года. Если данных пенсионера в реестре не окажется, придется идти в Пенсионный фонд и требовать, чтобы они внесли в систему соответствующие данные, тогда документ появится.

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