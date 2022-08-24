Нацбанк Украины предупредил об опасности попадания в наличное обращение банкнот гривны, умышленно поврежденных банками во время действия военного положения, с территорий, находящихся во временной оккупации.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на НБУ , речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков.

«Поэтому мы просим и бизнес, и граждан быть внимательными. Такие банкноты – покрашенные, разрезанные или с отверстиями – не нужно принимать во время наличных расчетов», - подчеркнули в Нацбанке.

В НБУ подчеркнули, если во время расчетов вам предлагают окрашенные, разрезанные или с отверстиями банкноты, ни в коем случае их принимать нельзя.

«Ведь они перестали быть платежным средством. Откажитесь и попросите другие. Уместно также будет сообщить о распространителях таких банкнот Национальной полиции Украины, чтобы остановить действия злоумышленников», - подчеркнули в НБУ, добавив, что поврежденные банкноты во время действия военного положения обмену не подлежат.

Также Нацбанк показал, как могут выглядеть банкноты, умышленно поврежденные банками.

«В случае, если банк не имеет возможности вывезти наличные, учитывая боевые действия или их возможную угрозу, он должен осуществить повреждение наличных, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние», - говорится в объяснении, зачем это делается.

Также украинцев предупредили, что кроме просверливания существует еще методы умышленного повреждения банкнот. Среди них обрезка не менее 50% от общей площади банкноты и ее уничтожение; повреждение специальными растворами или другими красящими веществами с окраской не менее 50% общей площади банкноты.

В комментариях к сообщению украинцы жалуются, что Нацбанк сделал это предупреждение с опозданием.

«А почему банкомат возле отделения банка выдает такие деньги? Родители пенсию снимали - все такие купюры!», «Пол года войны, а НБУ только начало информировать людей... Раздуплились или я ошибаюсь?», «Не прошло и недели после моей жалобы – и НБУ наконец-то выпустил официальный пресс-релиз», - жалуются украинцы.

Напомним, ПриватБанк сообщил о схеме с получением денежной помощи.

Также сообщалось, что ПриватБанк массово блокирует счета украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.