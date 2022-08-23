У ПриватБанку повідомили про схему, за допомогою якої шахраї привласнювали кошти українців під приводом виплат соціальної допомоги.

Кіберполіція за сприяння служби безпеки ПриватБанку викрила схему шахрайства, за допомогою якої зловмисники привласнили 36 мільйонів гривень з банківських карток громадян. Наразі правоохоронці встановлюють коло потерпілих осіб.

"Використовуючи фішингові ресурси, учасники злочинних організацій отримували дані банківських карток громадян та надалі привласнювали гроші з їхніх рахунків. Фішингові сайти маскувалися під ресурси з надання соціальних виплат, зокрема Є-підтримки, сайти допомоги від ЄС, державних програм Президента України та ресурси із продажу військової амуніції", — повідомили в пресслужбі ПриватБанку.

Відомості про банківські картки, які вводили довірливі громадяни нібито для отримання грошової допомоги, автоматично ставали відомі зловмисникам.

У ПриватБанку нагадали, що передача особистих даних третім особам, тим більше через відкриті джерела та невідомі сайти, несе потенційну загрозу використання цих даних шахраями. Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані.

"Користуйтесь лише офіційними сайтами та каналами отримання інформації, перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані", — наголосили експерти.

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Також повідомлялося, що Приватбанк масово блокує рахунки українців.

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