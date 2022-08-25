Выплаты от ООН в размере 2200 гривен получат еще семьдесят тысяч украинцев.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Минсоцполитики, организация расширит программу многоцелевой денежной поддержки пострадавших от войны украинцев.

"По результатам встречи представители партнеры подтвердили готовность распространить программу многоцелевой денежной поддержки еще на 70 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что благодаря реализации программы многоцелевой денежной поддержки пострадавших от войны украинцев, которая является дополнительной мерой социальной поддержки к имеющейся государственной помощи, почти 140 тысяч человек получили от УВКБ ООН выплаты в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев.

Напомним, сумма денежной помощи, полученной человеком от международной организации, с которой Минсоцполитики заключен соответствующий меморандум, не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.

В первую очередь, на помощь от WFP ООН могут претендовать семьи внутренне перемещенных лиц. Этот список предоставляется Министерством социальной политики и/или местными органами власти, которые занимаются регистрацией внутренне перемещенных лиц.

Напомним, тарифы возвращаются – Нацбанк сделал важное предупреждение.

Также сообщалось, кто из украинцев теперь получит деньги не через "Укрпочту", а в "Ощадбанке".

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.