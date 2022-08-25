Суми пенсій за серпень пенсіонерам, яким виплата і доставка в Луганській області, окремих населених пунктах Запорізької та Херсонської областей здійснювалась “Укрпоштою”, перераховано на спеціально відкриті рахунки в “Ощадбанку”.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив Пенсійний фонд України.

Отримати пенсії, зараховані на спеціальні рахунки, пенсіонери зможуть після укладення ними договору банківського рахунка з банком.

Пенсіонер, який не бажає укладати договір банківського рахунку з «Ощадбанком», може звернутись в обраний спосіб до органу Пенсійного фонду України із заявою про виплату пенсії через поточний рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку, або щодо виплати йому пенсії за іншим місцем проживання, де «Укрпошта» здійснює виплату і доставку пенсій.

Нагадаємо, станом на 23 серпня на пенсійні виплати спрямовано 47,8 млрд грн, в тому числі 10,4 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 37,4 млрд грн – через уповноважені банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 22 серпня доставлено 73,9 % профінансованої суми за серпень.

Нагадаємо також, що учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Нагадаємо, НБУ показав гривні, які ні в якому разі не можна приймати.

Також повідомлялось, що ПриватБанк масово блокує рахунки.

Крім того, Politeka.net писала, що буде з зарплатами українців в найближчі роки.