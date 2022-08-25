Про це, як пише Politeka.net, повідомив Пенсійний фонд України.
Отримати пенсії, зараховані на спеціальні рахунки, пенсіонери зможуть після укладення ними договору банківського рахунка з банком.
Пенсіонер, який не бажає укладати договір банківського рахунку з «Ощадбанком», може звернутись в обраний спосіб до органу Пенсійного фонду України із заявою про виплату пенсії через поточний рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку, або щодо виплати йому пенсії за іншим місцем проживання, де «Укрпошта» здійснює виплату і доставку пенсій.
Нагадаємо, станом на 23 серпня на пенсійні виплати спрямовано 47,8 млрд грн, в тому числі 10,4 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 37,4 млрд грн – через уповноважені банки.
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Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.
За повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 22 серпня доставлено 73,9 % профінансованої суми за серпень.
Нагадаємо також, що учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
Нагадаємо, НБУ показав гривні, які ні в якому разі не можна приймати.
Також повідомлялось, що ПриватБанк масово блокує рахунки.
Крім того, Politeka.net писала, що буде з зарплатами українців в найближчі роки.