Об этом сообщили в телеграмм-канале Верховной Рады со ссылкой на слова заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко в эфире телемарафона.
Чтобы оформить выплаты, безработным необходимо зарегистрироваться в центре занятости и получить официальный статус безработного.
"Сейчас ситуация динамичная, картина доходов семьи может изменяться кардинально в быстром темпе. Еще на период карантина было предусмотрено: потерявшие работу граждане, которые зарегистрировались в центрах занятости и получают пособие по безработице, могут обратиться и получить субсидию не с учетом дохода за предыдущие шесть месяцев, а с учетом размера пособия по безработице, которое они получали в предыдущие месяцы", – отметил он.
Также в Раде раскрыли размеры денежной помощи безработным в Украине. Так, минимальная сумма пособия составляет 1000–1800 гривен. В среднем выплата по безработице составляет 4600 гривен. Максимальная помощь, оплачиваемая безработным в Украине – 9750 гривен.
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Ранее в Кабмине сообщили, что украинцы – владельцы жилья, которые бесплатно помогут переселенцам с проживанием, смогут получить повышенную компенсацию. Речь идет о сумме 900 гривен в месяц за каждого принятого человека.
Напомним, вступил в силу закон о лекарственных средствах - что изменится.
Также сообщалось, что тысячам украинцам раздадут деньги от ООН.
Кроме того, Politeka.net писала о новом росте цен - что станет еще дороже.