З початку повномасштабного військового вторгнення ціни на продукти харчування в Україні зросли на 20–30%.

Про це, як пише Politeka.net, під час брифінгу заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради (ВАС) Денис Марчук. За його словами, до зростання цін на продовольство призвели інфляція, руйнація логістичних ланцюгів та підвищення вартості пального.

Також Марчук попередив, що восени ціни на овочі на українському ринку піднімуться на 10-15%. Зараз же дається взнаки сезонний фактор і багато овочів подешевшали. Проте з жовтня ціни знову підуть у зростання.

"Восени зростуть витрати на зберігання овочів, тому слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% на всі групи", - попередив експерт.

Додамо, що раніше стало відомо, що інфляція в Україні прискориться з 22,2% у липні до 30% за підсумками року. Такий прогноз надало міжнародне агентство Fitch Ratings.

Такій ситуації інфляції сприятимуть грошове фінансування дефіциту бюджету з боку НБУ, збої в ланцюжку постачань, слабкий вплив грошово-кредитної політики та знецінення гривні.

Тим часом у Нацбанку України прогнозують, що у 2022 році річна інфляція прискориться до 31% з огляду на збереження впливу більшості шоків пропозиції.

Через війну 2022 року реальний ВВП скоротиться на третину.

Інфляція сповільниться до однознакового рівня лише наприкінці 2024 року, за підсумками 2023-го показник складе щонайменше 20%, прогнозує Нацбанк. Надалі, у 2023-2024 роках, ВВП зростатиме темпами близько 5-6% на рік.

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Крім того, Politeka.net писала, що буде із зарплатами українців у найближчі роки.