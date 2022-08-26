Про це, як пише Politeka.net, заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, коментуючи закон.

Нагадаємо, днями проект нового Закону України «Про лікарські засоби» було підписано президентом України Володимиром Зеленським.

Закон гармонізує українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів в Україні, з нормативно-правовими актами Європейського союзу, а також запроваджує єдину термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.

За словами Ляшка, це сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів.

Новоприйнятий Закон визначає:

умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань, державної реєстрації лікарських засобів;

умови виробництва, виготовлення в умовах аптеки, призначення, застосування, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі, контролю якості, здійснення фармаконагляду за ліками;

права та обов’язки юридичних і фізичних осіб, а також повноваження органів державної влади і посадових осіб у відповідній сфері;

створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

Вважається, що Закон, крім іншого, дозволить підвищити рівень захисту здоров’я та інтересів споживачів, забезпечити захист споживачів від небезпечних, неефективних та неякісних лікарських засобів, підвищити доступність безпечних, ефективних та якісних лікарських засобів на ринок України,а також знизити вартість лікарських засобів.

Закон набрав чинності з дня його опублікування (18 серпня 2022 року) , але основні положення будуть введені в дію лише через 30 місяців (2,5 роки) після завершення воєнного стану.

Підкреслимо, що Закон України від 04.04.1996 року № 123/96-ВР «Про лікарські засоби» визнано таким, що втратив чинність з дня введення в дію нового Закону.

Нагадаємо, тисячам українців роздадуть гроші від ООН.

Також повідомлялось, хто з українців тепер отримає гроші не через "Укрпошту", а в "Ощадбанку".

Крім того, Politeka.net писала, що буде з зарплатами українців в найближчі роки.