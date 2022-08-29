Украинцев, вероятно, ждет самая холодная зима за последние десятилетия – отопление в их квартирах включат позже и выключат раньше, чем обычно.

Кроме того, температура в квартирах будет также ниже, чем все предыдущие годы. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью The Guardian.

По его словам, температура в помещениях будет установлена на уровне 17–18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы. Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет ниже -10С.

Напомним, ранее запастись одеялами и теплой одеждой советовал и мэр Киева Виталий Кличко. Кроме того, КГГА не исключает возможные террористические акты на газонасосных станциях, из-за чего город может остаться без отопления.

«Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18", — говорил Кличко.

Добавим, ранее стало известно, что будет с тарифами на отопление и горячую воду. Так, как было решено, в период действия военного положения и шести месяцев после его окончания тарифы расти не будут. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Мораторий касается: тарифов на услуги по распределению природного газа; тарифов на теплоэнергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии; тарифов на поставку горячей воды; цен на газ для бытовых потребителей.

Напомним, также сообщалось, что тарифы на газ для бытовых потребителей в Украине в ходе отопительного сезона не будут меняться. Цена 7,96 грн за кубометр будет действовать до 1 мая 2023 года.

Кроме того, Politeka.net писала, что компенсации украинцам значительно повысят.

Также было предупреждение, кто из украинцев и почему может вообще остаться без отопления.