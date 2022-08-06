Так, за словами голови парламентського підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Андрія Жупанина, різниця між споживанням та видобутком становитиме 3-4 млрд кубометрів газу.

Мовляв, такий прогноз Міністерства енергетики.

Втім, за словами Жупанина, уряд вже виділив кошти для закупівлі ще 3-4 млрд кубометрів газу закордоном, а також розглядає можливість закупівлі українського газу у приватних видобувальників. Тому щодо наявності ресурсу поки що «прогноз оптимістичний, якщо не буде якихось форс-мажорних обставин, пов’язаних із війною».

Але тисячі українці залишаються під загрозою залишитись цієї зими без опалення. Мова йде про регіони, де тривають бойові дії.

«На прифронтових територіях вже є проблеми з постачанням газу, оскільки перебивають газопроводи, а ремонтувати їх досить важко. Тож зараз там практично неможливо обіцяти споживачам безперебійне постачання», – заявив Жупанин.

Що стосується цін на газе і тепло – вони не зростатимуть. Нагадаємо, у паламенті було прийнято законопроект, який забороняє підіймати тарифи для населення.

Нагадаємо, в Україні триває масштабна евакуація з Донецької області. На сьогодні на території Донецької області немає газопостачання, а окупаційна армія знищує газопроводи, які могли б використовуватися для проходження опалювального сезону в регіоні.

Окрім цього, на Донбасі фіксують постійні перебої з електрикою.

«Одним словом — тепла на Донеччині в зимовий період не буде», - попередила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Також повідомлялось, що опалювального сезону не буде в багатостраждальному Маріуполі.

Крім того, нагадаємо, з якої дати повинен початися опалювальний сезон там, де це буде можливо.