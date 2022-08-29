Пенсионный фонд Украины сделал важное заявление о выплатах за август текущего года.

Как передает Politeka.net со ссылкой на ПФУ , выплата пенсий за август завершена.

Также сообщается, что на пенсионные выплаты направлено 51,4 млрд. гривен.

«Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 41 млрд. грн. По сообщению АО "Укрпочта" на 25 августа доставлено 83,1% профинансированной суммы», - говорится в сообщении.

В свою очередь, украинцы признаются, что прожить в Украине на одну пенсию крайне тяжело.

«Возможно, ПФ может научить в нынешней ситуации, как прожить на минимальную пенсию, а то никак не получается, последние 10 дней перед пенсией уже все, финиш всему приходит», - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, минимальная пенсия в Украине с 1 июля этого года составляет 2027 гривен. Средняя – 4 437 гривен.

Осенью украинских пенсионеров будет ожидать индексация выплат. С 1 октября они вырастут на 300 гривен для тех, чей возраст выше 70 лет. Что касается минимальной пенсии для этой категории, то она не будет меньше 3 тысяч гривен, но есть условие – полный страховой стаж. В настоящее время он составляет 29 лет.

Если у пенсионеров 70+ недостаточно страхового стажа, то надбавка будет пропорциональной тому, сколько лет не хватает человеку.

Напомним, украинцам повысят компенсации – кто вправе и на какие суммы рассчитывать.

Также сообщалось, что могут упасть цены уже в сентябре.

Кроме того, Politeka.net писала, что отопительный сезон в Украине начнется позже, а закончится раньше – сколько придется платить за холодные квартиры.