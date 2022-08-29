Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время визита в Николаев. Речь идет о сумме в 900 гривен в месяц за каждого принятого человека.

По ее словам, соответсвующее постановление вскоре будет принято Кабмином.

"Программа "Прихисток" продолжает свою работу. Но теперь не 450, а 900 гривен будут обязательными как компенсация от государства, чтобы люди разместили у себя очередных переселенцев", — заявила Верещук.

Напомним, программа была запущена правительством в марте. Согласно ее условиям, владельцы жилья, которые бесплатно помогут переселенцам с проживанием, смогут получить от государства выплаты за каждого принятого человека, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.

Добавим, тем временем стало известно, что правительство Великобритании пока не намерено предлагать новые схемы поддержки для украинских беженцев.

Так, по данным The Guardian, совсем скоро для переселенцев из Украины, которые пробыли в Великобритании больше шести месяцев, перестанет действовать правительственная программа "Дома для украинцев".

В итоге Около 15–21 тысячи украинцев могут лишиться временного убежища к зиме.

Напомним, вступил в силу закон о лекарственных средствах - что изменится.

Также сообщалось, что тысячам украинцам раздадут деньги от ООН.

Кроме того, Politeka.net писала о новом росте цен - что станет еще дороже.