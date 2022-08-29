На українців, ймовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття – опалення в їхніх квартирах включать пізніше і вимикають раніше, ніж зазвичай.

Крім того, температура в квартирах буде також нижчою, ніж усі попередні роки. Про це заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю The Guardian .

За його словами, температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17–18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму. Вітренко порадив українцям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде нижче -10С.

Нагадаємо, раніше запастися ковдрами та теплим одягом радив і мер Києва Віталій Кличко. Крім того, КМДА не відкидає можливі терористичні акти на газонасосних станціях, через що місто може залишитися без опалення.

"Прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в будинках буде на кілька градусів нижчою за норму. Норма - 21 градус, а може бути 19 або 18", - говорив Кличко.

Додамо, раніше стало відомо, що буде з тарифами на опалення та гарячу воду. Так, як було вирішено, у період дії військового стану та шести місяців після його закінчення тарифи не зростатимуть. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Мораторій стосується: тарифів на послуги з розподілу газу; тарифів на теплоенергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії; тарифів на постачання гарячої води; цін на газ для побутових споживачів

Нагадаємо, також повідомлялося, що тарифи на газ для побутових споживачів в Україні під час опалювального сезону не змінюватимуться. Ціна 7,96 грн. за кубометр діятиме до 1 травня 2023 року.

Крім того, Politeka.net писала, що компенсації українцям значно підвищать.

Також було попередження, хто з українців і чому взагалі може залишитися без опалення.