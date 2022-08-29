Так, голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в ефірі телемарафону запевнив, що дефіциту овочів і фруктів не буде, а от з цінами «буде цікава річ». Справа у тому, прогнозує Дорошенко, більшість фермерських господарств не будуть закладати овочі та фрукти на зберігання.
«Оскільки ніхто сьогодні, по-переше, не може сказати, яка буде ціна, скільки будуть коштувати енергоносії для бізнесу. По-друге, ніхто не знає, чи прилетить ракета, і тому усі будуть намагатися не зберігати, а продати. Тому у вересні можливий спад цін», - пояснив Дорошенко.
А от вже у жовтні і наступні місяці ціни знов будуть тільки зростати. Цінники в тому числі будуть залежити і від того, як будуть сплачуватись податки.
«Чим більше буде сплачуватися і чим більше буде надходжень від митниці та наших закордонних партнерів, тим меншим буде зростання цін», - пояснив Дорошенко.
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