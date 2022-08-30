В Пенсионном фонде Украины раскрыли важные нюансы по поводу назначения пенсии.
Так, граждане, которые в определенные периоды с 2004 года официально не работали – не принадлежали к категории застрахованных лиц. Если им не хватает страхового стажа для назначения пенсии, то они могут заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Договор о добровольной уплате единого взноса можно заключить по месту жительства, обратившись в налоговый орган с необходимым пакетом документов:
- заявление вставленной формы,
- копия трудовой книжки (при наличии),
- выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5),
- копия документа, удостоверяющего личность.
По закону существует два вида договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования, предусматривающих:
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- ежемесячную уплату единого социального взноса (заключается не менее чем на год);
- единовременную уплату единого социального взноса за истекший период (не ранее 01.01.2004).
В ПФУ также отметили, что размер единого социального взноса, уплачиваемого ежемесячно, не может быть меньше минимального страхового взноса (на сегодня – 1430 грн).
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