В пресс-службе министерства рассказали, что запускают сразу четыре новых сервиса в "Дії", а также возвращают функцию, которую отключили после полномасштабного вторжения рф.
Теперь украинцам будут доступны:
- Вид на временное или постоянное проживание
- Пенсионное удостоверение
- Англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто
- Шеринг авто - возврат долгожданной услуги
- Уплата штрафов от патрульной полиции
Чтобы воспользоваться услугами, просто обновите приложение.
Ранее руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник рассказывал, что Украина стала первой страной в мире с цифровым паспортом, имеющим такое же юридическое значение, как и бумажный. По его данным, в Украине достаточно быстро двигается цифровизация среди людей: приложение "Дія" имеет почти 18 млн уникальных пользователей.
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Эксперт также объяснил, что делать, когда у человека отказываются принимать цифровые документы: "Все очень просто. Это административный штраф – 8 тыс. грн. Вызовите полицию".
Напомним, украинцам повысят компенсации – кто вправе и на какие суммы рассчитывать.
Также сообщалось, на что могут упасть цены уже в сентябре.
Кроме того, Politeka.net писала, что отопительный сезон в Украине начнется позже, а закончится раньше – сколько придется платить за холодные квартиры.