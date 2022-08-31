В Минцифре сообщили, что в среду, 31 августа, произошло большое обновление в приложении "Дія".

В пресс-службе министерства рассказали, что запускают сразу четыре новых сервиса в "Дії", а также возвращают функцию, которую отключили после полномасштабного вторжения рф.

Теперь украинцам будут доступны:

Вид на временное или постоянное проживание

Пенсионное удостоверение

Англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто

Шеринг авто - возврат долгожданной услуги

Уплата штрафов от патрульной полиции

Чтобы воспользоваться услугами, просто обновите приложение.

Ранее руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник рассказывал, что Украина стала первой страной в мире с цифровым паспортом, имеющим такое же юридическое значение, как и бумажный. По его данным, в Украине достаточно быстро двигается цифровизация среди людей: приложение "Дія" имеет почти 18 млн уникальных пользователей.

Эксперт также объяснил, что делать, когда у человека отказываются принимать цифровые документы: "Все очень просто. Это административный штраф – 8 тыс. грн. Вызовите полицию".

Напомним, украинцам повысят компенсации – кто вправе и на какие суммы рассчитывать.

Также сообщалось, на что могут упасть цены уже в сентябре.

Кроме того, Politeka.net писала, что отопительный сезон в Украине начнется позже, а закончится раньше – сколько придется платить за холодные квартиры.