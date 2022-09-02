Пенсионное удостоверение теперь появилось в Сервисе государственных услуг "Дия", что нужно знать о новом документе.

Как отмечают в Сервисе, теперь и пенсионное удостоверение можно положить на полочку, ведь теперь он есть в смартфоне.

В приложении «Дия» доступны удостоверения по таким видам пенсий: по возрасту - для женщин от 55 лет, для мужчин – от 60; специальное: выдано по инвалидности, потере кормильца и т.д.

«Удостоверение по возрасту подтянется в действие автоматически. Только убедитесь, что обновили приложение к последней версии в App Store, Google Play или HUAWEI AppGallery», - отмечают в «Дии».

Отмечается также, что специальное удостоверение следует добавить самостоятельно. Для этого нужно пролистать все документы в приложении и нажать Добавить документ → Пенсионное удостоверение → Добавить пенсионное удостоверение.

«Если у вас удостоверение-книжечка, то такой документ в Дии не будет отображаться. Советуем обратиться в Пенсионный фонд, чтобы обновить удостоверение», – предупредили в Сервисе.

Добавим, что также стало известно о том, что живущие в Украине иностранцы могут подтянуть в Дии свой цифровой документ.

Для того, чтобы документ подтянулся в Дии нужно следующие документы: биометрический вид на жительство, выданный с апреля 2018 года, налоговый номер, смартфон с NFC-чипом, банковский счет для авторизации через BankID.

Напомним, в приложении "Дия" произошло большое обновление.

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