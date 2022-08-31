Але, як пише Politeka.net, за цими повідомленнями стоять шахраї. Більш того, українців попереджають про зростання кількості шахрайських сторінок у соціальній мережі Facebook.

Так, у Держспецзв’зку попередили, що зловмисники використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги від ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста тощо, обіцяють виплати "за рахунок конфіскованих активів рф", посилаються на нечинні рішення різних органів влади України.

В таких оголошеннях, підкреслюють у Держспецзв’зку, українцям пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого “Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених Грошових Коштів”. Далі на сайті користувачам пропонують отримати виплату за умови надання персональної інформації та здійснення додаткового платежу. Як результат – дані банківської картки будуть скомпрометовані.

«Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах», - наголошують спеціалісти.

Якщо ж дані платіжної картки було все ж таки введено на шахрайському вебсайті – негайно треба заблокувати картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.

Також у Держспецзв’зку опублікували перелік шахрайських сторінок.

Нагадаємо, українцям роздадуть гроші від ООН - хто має право.

Крім того, Politeka.net писала, що компенсації суттєво збільшать - хто з українців має право на виплати.